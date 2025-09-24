Garante degli anziani | primo passo verso la costituzione di un osservatorio dedicato
Pisa, 24 settembre 2025 – Primo incontro a Palazzo Gambacorti verso la costituzione dell’Osservatorio per gli anziani di Pisa. A promuovere l’iniziativa nei giorni scorsi il Garante per gli anziani del Comune Antonio Schena, che ha riunito il mondo delle associazioni, del volontariato e del terzo settore. Presenti alla riunione l’assessore alla partecipazione e rapporti con il cittadino, l’assessore alle politiche sociali e la presidente della seconda Commissione permanente del Consiglio Comunale, per portare il saluto dell’intera amministrazione. Le associazioni presenti sono state invitate a portare il proprio contributo per dare vita ad un percorso unitario verso la costituzione dell’Osservatorio che raccoglierà tutte le realtà associative, per proporre ed attuare iniziative a favore degli anziani ma anche per farli tornare parte attiva alla vita della città, portando il loro contributo di esperienza e di professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: garante - anziani
Associazioni e Garante a confronto verso l'Osservatorio per gli anziani
La Garante Silletti e la Rems di Tinchi all’Ospedale di Policoro La Garante dei diritti delle persone private della libertà, delle vittime di reato, della salute e degli anziani: Un momento intenso e ricco di umanità consiglio.basilicata.it/consiglioinfor… - X Vai su X
Roma 16 settembre 2025 Audizione in Regione sul Garante degli anziani: il nostro contributo come sindacati di categoria. Siamo lieti che la proposta di legge n. 187 per l'istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone anziane stia ricevendo un ri - facebook.com Vai su Facebook
Garante degli anziani: primo passo verso la costituzione di un osservatorio dedicato; Silletti e De Fino, sanità lucana e diritti: “Lavoriamo insieme per le persone più fragili”; Verso l’Osservatorio per gli anziani.
Garante degli anziani: primo passo verso la costituzione di un osservatorio dedicato - Pisa, 24 settembre 2025 – Primo incontro a Palazzo Gambacorti verso la costituzione dell’Osservatorio per gli anziani di Pisa. Segnala lanazione.it
Garante degli anziani e consultori: riunione il primo ottobre - La terza commissione del Consiglio comunale, Politiche sociali, culturali e formative, si riunirà mercoledì 1° ottobre alle 10. Secondo laquilablog.it