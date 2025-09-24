Garante degli anziani | primo passo verso la costituzione di un osservatorio dedicato

Pisa, 24 settembre 2025 – Primo incontro a Palazzo Gambacorti verso la costituzione dell’Osservatorio per gli anziani di Pisa. A promuovere l’iniziativa nei giorni scorsi il Garante per gli anziani del Comune Antonio Schena, che ha riunito il mondo delle associazioni, del volontariato e del terzo settore. Presenti alla riunione l’assessore alla partecipazione e rapporti con il cittadino, l’assessore alle politiche sociali e la presidente della seconda Commissione permanente del Consiglio Comunale, per portare il saluto dell’intera amministrazione. Le associazioni presenti sono state invitate a portare il proprio contributo per dare vita ad un percorso unitario verso la costituzione dell’Osservatorio che raccoglierà tutte le realtà associative, per proporre ed attuare iniziative a favore degli anziani ma anche per farli tornare parte attiva alla vita della città, portando il loro contributo di esperienza e di professionalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

