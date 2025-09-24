Gallura sotto shock fermato imprenditore del vino | accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna

Ildifforme.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sera dell’11 settembre Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo, esce con gli amici per trascorrere qualche ora in un locale a Palau. E’ spensierata, sorridente, non immagina che quella sarà la sua ultima notte. Da allora, di lei non si avranno piu notizie. Dopo quasi due settimane di ricerche frenetiche e appelli disperati della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gallura sotto shock fermato imprenditore del vino accusato dell8217omicidio di cinzia pinna

© Ildifforme.it - Gallura sotto shock, fermato imprenditore del vino: accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna

In questa notizia si parla di: gallura - sotto

Gallura sotto shock, fermato imprenditore del vino: accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna.

Cerca Video su questo argomento: Gallura Sotto Shock Fermato