La sera dell’11 settembre Cinzia Pinna, 33 anni, di Castelsardo, esce con gli amici per trascorrere qualche ora in un locale a Palau. E’ spensierata, sorridente, non immagina che quella sarà la sua ultima notte. Da allora, di lei non si avranno piu notizie. Dopo quasi due settimane di ricerche frenetiche e appelli disperati della . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Gallura sotto shock, fermato imprenditore del vino: accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna