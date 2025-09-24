Galileo conteso | Bucciantini narra due secoli di appropriazioni simboliche
Nel suo nuovo saggio, in libreria dal 17 ottobre per Laterza, lo storico della scienza Massimo Bucciantini segue le metamorfosi di Galileo Galilei, raccontando come il suo nome sia diventato, di volta in volta, bandiera rivoluzionaria, icona patriottica, orgoglio nazionale o terreno di confronto teologico. Un simbolo conteso tra potere e idee La figura di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
