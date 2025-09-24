Galeone rosso storico delle Repubbliche Marinare | in corso i lavori di restauro

Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sul primo Galeone rosso originale in legno, costruito nel 1956 dai maestri d’ascia della Cooperativa Gondolieri di Venezia, insieme agli altri galeoni delle città di Amalfi, Genova e Venezia.L’intervento, per un importo complessivo di 35.600 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

