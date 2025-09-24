Galeone rosso storico delle Repubbliche Marinare | in corso i lavori di restauro
Sono in corso lavori di manutenzione straordinaria sul primo Galeone rosso originale in legno, costruito nel 1956 dai maestri d’ascia della Cooperativa Gondolieri di Venezia, insieme agli altri galeoni delle città di Amalfi, Genova e Venezia.L’intervento, per un importo complessivo di 35.600 euro. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: galeone - rosso
GRAVE INCIDENTE A LIDO AZZURRO: DUE MINORENNI IN MOTO TRASPORTATI IN CODICE ROSSO Paura nel pomeriggio di lunedì 15 settembre nei pressi di Lido Azzurro, dove un violento incidente stradale ha coinvolto una motocicletta e un’auto. A bor - facebook.com Vai su Facebook
@Galeone - X Vai su X
Galeone rosso storico delle Repubbliche Marinare: in corso i lavori di restauro; Regata delle Repubbliche Marinare, Il galeone bianco vince con le donne; Regata delle Repubbliche Marinare: Genova trionfa ad Amalfi con l'equipaggio femminile.