Galà della Musica Indipendente 2025 | Casalgrande celebra i protagonisti della scena emergente

Il Teatro De André si prepara ad accendere i riflettori sulla musica indipendente italiana con la nuova edizione del Galà della Musica Indipendente, uno degli appuntamenti più attesi del settore. La serata, patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Reggio Emilia e dal Comune di Casalgrande, è offerta da Assicurazioni Generali di Sassuolo e vedrà la conduzione di Vanessa Grey (RTL 102.5) e Gabriele Bròcani (Rai Radio 1 e Isoradio). L’appuntamento è per sabato 11 ottobre alle ore 21.00, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Un evento di incontro e valorizzazione. Più che un semplice spettacolo, il Galà è un vero e proprio meeting della musica, un’occasione unica di networking tra discografici, addetti ai lavori e artisti emergenti. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

