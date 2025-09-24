Gaffe in diretta a La Volta Buona | Samanta Togni fraintende la Balivo e scappa gattonando

Momenti di puro imbarazzo – subito diventati virali – ieri nel salotto Rai di La Volta Buona. Durante l’intervista condotta da Caterina Balivo, un equivoco ha trasformato la conversazione in un siparietto esilarante che ha lasciato senza parole pubblico e padrona di casa. La protagonista è stata Samanta Togni, ex volto di Ballando con le Stelle. La gaffe nasce quando la Balivo introduce l’argomento del figlio Edoardo, nato nel 2001 dal primo matrimonio della ballerina. Convinta che si stesse parlando di una nuova relazione sentimentale, la Togni si lascia scappare: «Ci stiamo conoscendo, ci stiamo frequentando, dacci del tempo prima di parlarne, altrimenti poi si dice: “ecco, già si sono lasciati”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

