Gaddi | Regione chieda subito lo stato di emergenza Servono fondi semplificazioni e manutenzione di boschi e fiumi

Quicomo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere regionale comasco di Forza Italia Sergio Gaddi interviene sull’ondata di maltempo che ha colpito il territorio e chiede a Regione Lombardia di richiedere immediatamente al Governo lo stato di emergenza. In un post, Gaddi spiega che il gruppo di Forza Italia ha predisposto una. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaddi - regione

Con Gaddi in Regione Forza Italia porta 600mila euro nel Comasco per cultura, laghi e carceri

Con Gaddi in Regione Forza Italia porta 600mila euro nel Comasco per cultura, laghi e carceri

Gaddi: “Regione chieda subito lo stato di emergenza. Servono fondi, semplificazioni e manutenzione di boschi e fiumi”; Lungolago, Sergio Gaddi: Il concorso per i nuovi parapetti è un'ottima idea.

Cerca Video su questo argomento: Gaddi Regione Chieda Subito