film d’animazione e live-action: “Gabby’s Dollhouse: The Movie” approda su Netflix. Dal successo della serie animata per bambini, nasce il lungometraggio “Gabby’s Dollhouse: The Movie”, distribuito su Netflix nel settembre 2025. Questo film combina elementi di animazione e riprese dal vivo, offrendo un’avventura più ampia e coinvolgente che mantiene intatti i temi principali della serie originale. La narrazione si concentra sulle avventure di Gabby (interpretata da Laila Lockhart Kraner) e dei suoi amici felini all’interno e fuori dalla magica casetta delle bambole. La pellicola si distingue per la sua interattività, coinvolgendo attivamente il pubblico infantile attraverso canzoni e momenti di partecipazione diretta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Gabby’s dollhouse: recensione del film, un’avventura interattiva per bambini con temi sul crescere