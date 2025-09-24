Fusione Credit Agricole – BancoBpm Giorgetti frena ma apre il tavolo | Non ho obiezioni politiche ma una legge da far rispettare

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro dell'Economia commenta la possibile operazione tra i due gruppi bancari richiamando al rispetto delle regole sulla governance del sistema bancario; confermate le anticipazioni de Il Giornale d’Italia Giancarlo Gorgetti - Ministro dell'Economia - ha commentato la possibile fusione,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fusione credit agricole 8211 bancobpm giorgetti frena ma apre il tavolo non ho obiezioni politiche ma una legge da far rispettare

© Ilgiornaleditalia.it - Fusione Credit Agricole – BancoBpm, Giorgetti frena ma apre il tavolo: “Non ho obiezioni politiche, ma una legge da far rispettare”

In questa notizia si parla di: fusione - credit

Banco Bpm: "Con Crédit Agricole Italia ci potrebbe essere una fusione alla pari"

Banco Bpm, Castagna: "Fusione con Crédit Agricole opportunità chiara, ma valutiamo anche Mps e prepariamoci a UniCredit"

Banco Bpm, Castagna: "Fusione con Crédit Agricole opportunità chiara, ma valutiamo anche Mps" - confermate anticipazioni del GDI

Golden power, Giancarlo Giorgetti: su eventuale fusione Crédit Agricole e Banco Bpm farò rispettare la legge - Il ministro dell'Economia dichiara che non ci sono obiezioni politiche alle nozze, ma ribadisce la necessità di rispettare la normativa nazionale sul golden power ... Riporta milanofinanza.it

fusione credit agricole 8211Bpm-Agricole, missione di Castagna: colloqui a Roma per il piano-fusione - Credit Agricole Italia (Cai) è in gestazione da parte degli advisor e affronta un primo esame delle Authority. Si legge su ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fusione Credit Agricole 8211