Furto nella scuola di Montoro | sottratti i tablet degli alunni

Avellinotoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 19 e il 20 settembre, a Piano di Montoro, ignoti hanno forzato l’ingresso del plesso scolastico Michele Pironti, sede della scuola primaria Abate Ferdinando Galiani. Una volta all’interno, si sono diretti verso un’aula dove erano custoditi i tablet utilizzati dagli alunni per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Furto dei tablet al Galiani, la dirigente: offesa al futuro dei nostri ragazzi - “Il furto dei tablet nel plesso di Piano della nostra scuola primaria è un atto vile e inaccettabile. Scrive irpinianews.it

Maxi furto a scuola, ladri portano via tutto: danni per 60mila euro - Uno schiaffo agli studenti, per le possibilità loro allo stato sottratte, allo sforzo dei docenti, della dirigenza e del personale tutto. Riporta ilsannioquotidiano.it

