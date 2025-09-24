Furto nella scuola di Montoro | sottratti i tablet degli alunni
Nella notte tra il 19 e il 20 settembre, a Piano di Montoro, ignoti hanno forzato l’ingresso del plesso scolastico Michele Pironti, sede della scuola primaria Abate Ferdinando Galiani. Una volta all’interno, si sono diretti verso un’aula dove erano custoditi i tablet utilizzati dagli alunni per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: furto - scuola
Furto fallito a scuola, allarme mette in fuga i ladri
Furto di vestiti all'Ovs, di banchi e di sedie in una scuola e una rapina in un negozio: indagano i carabinieri
Pomigliano, furto da 30mila euro alla scuola delle ex Salesiane: identificati ladro e ricettatore
Nunzia, la vittima del furto, stava accompagnando la figlia a scuola quando, subito dopo, si è accorta che la sua borsa mancava dall'auto. Al suo interno, oltre ai soldi, c'erano patente e occhiali da vista. Oltre alle tessere d'identità, sanitaria e di invalidità, che le - facebook.com Vai su Facebook
A scuola di furto: mamma e figlie rubano vestiti all'outlet https://ift.tt/QYFzZAu - X Vai su X
Furto nella scuola di Montoro: sottratti i tablet degli alunni.
Furto dei tablet al Galiani, la dirigente: offesa al futuro dei nostri ragazzi - “Il furto dei tablet nel plesso di Piano della nostra scuola primaria è un atto vile e inaccettabile. Scrive irpinianews.it
Maxi furto a scuola, ladri portano via tutto: danni per 60mila euro - Uno schiaffo agli studenti, per le possibilità loro allo stato sottratte, allo sforzo dei docenti, della dirigenza e del personale tutto. Riporta ilsannioquotidiano.it