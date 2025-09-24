Furto in una gioielleria a Battipaglia | individuato e denunciato il responsabile

E' stato individuato e denunciato per furto aggravato, oggi, 24 settembre, il responsabile del colpo nella gioielleria di Battipaglia. Gli agenti del Commissariato hanno identificato il cittadino italiano, nato in Ucraina, già sottoposto alla misura cautelare di obbligo di dimora nel Comune di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

