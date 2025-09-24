Momenti di grande tensione questa mattina a Levane, frazione tra Bucine e Montevarchi, in provincia di Arezzo. Intorno alle 11.20 tre malviventi hanno messo a segno un furto in abitazione per poi darsi alla fuga a bordo di un’Audi, inseguiti dai carabinieri che hanno anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco nel tentativo di fermarli. La segnalazione è partita da un cittadino che, insospettito dalla presenza di un’auto in sosta con una persona a bordo, ha contattato il 112. I militari della stazione di Levane sono intervenuti immediatamente, bloccando con la gazzella la vettura sospetta. Il conducente, però, ha ingranato la retromarcia speronando l’auto dell’Arma, quindi ha superato un terrapieno per guadagnare la via di fuga. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Furto in casa e inseguimento da film a Levane: sparatoria in strada e ladri in fuga sull’A1