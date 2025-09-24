Furto in casa e inseguimento da film a Levane | sparatoria in strada e ladri in fuga sull’A1
Momenti di grande tensione questa mattina a Levane, frazione tra Bucine e Montevarchi, in provincia di Arezzo. Intorno alle 11.20 tre malviventi hanno messo a segno un furto in abitazione per poi darsi alla fuga a bordo di un’Audi, inseguiti dai carabinieri che hanno anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco nel tentativo di fermarli. La segnalazione è partita da un cittadino che, insospettito dalla presenza di un’auto in sosta con una persona a bordo, ha contattato il 112. I militari della stazione di Levane sono intervenuti immediatamente, bloccando con la gazzella la vettura sospetta. Il conducente, però, ha ingranato la retromarcia speronando l’auto dell’Arma, quindi ha superato un terrapieno per guadagnare la via di fuga. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: furto - casa
Furto nella casa della vedova di Domenico Modugno: i ladri rubano la cassaforte
Member di 90 day fiancé in ospedale dopo un furto a casa
Vecino, disavventura per l’ex Inter: furto in casa a Roma, cosa è successo
#Montemarciano - Furto in casa della candidata alle regionali Yasmin Al Diry nella zona residenziale di Marina, oltre agli alimenti, la spesa del giorno, spariti anche 100 euro e alcuni profumi - facebook.com Vai su Facebook
Furto in casa di noto architetto a Parioli (Roma), rubati gioielli e orologi per 300mila euro - X Vai su X
Tentano furto in casa, ma la polizia li ha sotto tiro. L’auto ribaltata dopo la fuga: presi; Il furto in una casa e poi la folle fuga da film: arrestati tre napoletani in trasferta; Folle fuga dopo il furto in casa, i ladri si schiantano nel fiume e scappano a piedi.
Maschera di Gigi D’Alessio per ingannare le telecamere: pugile arrestato per furto - culto “Point break” Patrick Swayze, Keanu Reeves e il resto della banda usavano le maschere dei presidenti americani, lui si è accontentato di Gigi ... ilmattino.it scrive
Brad Pitt, casa a Los Angeles svaligiata mentre lui era in Europa per la première di F1 - L'irruzione sarebbe avvenuta mercoledì 25 giugno sera, due giorni dopo la première del nuovo film dell'attore a Londra. Come scrive tg24.sky.it