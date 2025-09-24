Furti nel magazzino di Versace a Novara fermate dalla polizia nove persone

Novaratoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rubavano capi di abbigliamento dal magazzino di Versace a Novara e li rivendevano online a prezzi stracciati. Con i proventi, circa 1 milione e 300mila euro, erano state acquistate case, auto e orologi.Dopo oltre un anno di indagini, la polizia ha individuato i componenti della banda che aveva. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furti - magazzino

Video | Le immagini dei furti nel magazzino Esselunga di Biandrate

Notte movimentata a Modena: furti in ristorante e magazzino, tre uomini arrestati

Furti nel magazzino di Versace a Novara, fermate dalla polizia nove persone.

Novara, furti per almeno due milioni di euro nel magazzino di Versace: fermata la banda - La polizia ha eseguito nove misure cautelari: gli abiti trafugati venivano venduti online. Secondo msn.com

furti magazzino versace novaraVIDEO – Furti nel magazzino di un brand di lusso: la Polizia sgomina la banda - Individuati i presunti autori ed eseguite 9 misure cautelari ... Scrive lavocedinovara.com

Cerca Video su questo argomento: Furti Magazzino Versace Novara