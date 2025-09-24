Montecatini, 24 settembre 2025 – Le loro vittime erano soprattutto anziani, disabili e persone appartenenti alle fasce più deboli della società. Qualcuna di loro, alla quale era stato sottratto il bancomat, si è vista quasi ripulire il conto corrente. Gli agenti della sezione di polizia stradale di Pistoia, diretta dal commissario capo Rossella De Gregorio, grazie all’operazione Pit Stop, hanno sgominato una banda composta da quattro persone, dedita al saccheggio di oggetti di valore lasciati incustoditi a bordo di automobili in sosta nelle aree di parcheggio dei centri commerciali e dei supermercati in Valdinievole e nelle aree di Grosseto e Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti nei parcheggi, presa la banda: rubavano le borse lasciate in auto