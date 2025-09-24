Furti nei negozi al Vomero preso lo specialista mentre scassinava una vetrina
La Guardia di Finanza ha arrestato un 50enne al Vomero: è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare un negozio, con sé aveva sacchi contenente refurtiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: furti - negozi
