Furti di gasolio per 30mila euro con carte carburante clonate | colpi anche a Latina
Quasi 19mila litri di gasolio rubati, per un importo complessivo di circa 30mila euro, utilizzando carte carburante rubate. I colpi messi a segno anche nelle province di Frosinone e Latina. Un 39enne di Mondragone è stato individuato come responsabile dei furti e colpito da un'ordinanza cautelare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
IL NOME. Ruba 30 mila euro di benzina al self service della pompa: arrestato 39enne casertano - MONDRAGONE – Arrestato e recluso ai domiciliari e, dopo l’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Cassino, costretto all’obbligo di dimora a Mondragone. Da casertace.net