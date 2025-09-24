Furti di gasolio per 30mila euro con carte carburante clonate | colpi anche a Latina

Latinatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 19mila litri di gasolio rubati, per un importo complessivo di circa 30mila euro, utilizzando carte carburante rubate. I colpi messi a segno anche nelle province di Frosinone e Latina. Un 39enne di Mondragone è stato individuato come responsabile dei furti e colpito da un'ordinanza cautelare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: furti - gasolio

Furti di gasolio per 30mila euro con carte carburante clonate: colpi anche a Latina; Tre colpi nella zona di Monticelli. Rubati gioielli, auto e gasolio; Sambuca di Sicilia, furto di rame all’impianto idrico: paese senz’acqua.

furti gasolio 30mila euroIL NOME. Ruba 30 mila euro di benzina al self service della pompa: arrestato 39enne casertano - MONDRAGONE – Arrestato e recluso ai domiciliari e, dopo l’udienza di convalida davanti al Gip del tribunale di Cassino, costretto all’obbligo di dimora a Mondragone. Da casertace.net

Cerca Video su questo argomento: Furti Gasolio 30mila Euro