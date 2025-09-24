Fuorigrotta anziano travolto da scooter pirata in via Leopardi

Ennesimo incidente nel quartiere Fuorigrotta a poco più di un anno dalla tragedia di Rita Granata, la 27enne morta il 5 maggio 2024. I residenti chiedono più controlli, attraversamenti rialzati e autovelox. Nuovo episodio di violenza stradale a Fuorigrotta. In via Leopardi, nella serata di ieri, un 79enne è stato investito da uno scooter.

Anziano legato e rapinato in casa: due arresti per il colpo da 25mila euro a Fuorigrotta

Anziano legato e rapinato in casa a Fuorigrotta: colpo da 25mila euro, i ladri entrati grazie a finti postini

Fuorigrotta, anziano sequestrato e rapinato in casa: 2 arresti

