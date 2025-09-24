Fuorigrotta anziano investito da scooter e abbandonato in strada | Criminali da fermare

Paura e rabbia a Fuorigrotta per l’ennesimo incidente stradale. Nella serata di ieri, in Via Leopardi, un anziano di 79 anni è stato travolto da uno scooter mentre attraversava la strada. Secondo i racconti dei testimoni, a bordo del mezzo c’erano due giovani che, dopo l’impatto, si sono dati alla fuga senza prestare soccorso. Fuorigrotta, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Fuorigrotta, anziano investito da scooter e abbandonato in strada: “Criminali da fermare”

In questa notizia si parla di: fuorigrotta - anziano

Anziano legato e rapinato in casa: due arresti per il colpo da 25mila euro a Fuorigrotta

Anziano legato e rapinato in casa a Fuorigrotta: colpo da 25mila euro, i ladri entrati grazie a finti postini

Fuorigrotta, anziano sequestrato e rapinato in casa: 2 arresti

Napoli, anziano legato e rapinato in casa da finti corrieri: bottino da 25mila euro A Fuorigrotta un anziano è stato rapinato in casa da una banda di finti corrieri. Dopo averlo immobilizzato con fascette, i malviventi hanno portato via 25mila euro in contanti. Du - facebook.com Vai su Facebook

Fuorigrotta, anziano legato con fascette di plastica e rapinato nella sua abitazione https://ift.tt/Htqc3Rx - X Vai su X

Ennesimo incidente a Fuorigrotta, scooter travolge travolge anziano in Via Leopardi e fugge via - Napoli; Incidente a Fuorigrotta, moto investe anziano: 20 giorni di prognosi; Antonio Di Napoli, papà di 4 figli, investito e ucciso vicino al Centro Commerciale Azzurro: vendeva spighe a Fuorigrotta.

Ennesimo incidente a Fuorigrotta, scooter travolge travolge anziano in Via Leopardi e fugge via - Rimuove poteri e capacità di intervento alle istituzioni locali e, peggio ancora, consente ai ... Riporta napolivillage.com

Napoli, corse tra auto e scooter a Fuorigrotta all’esterno dello stadio Maradona: «Chiediamo un presidio fisso dell'esercito» - Nonostante il tavolo tenutosi in prefettura venerdì scorso per discutere le soluzioni da adottare utili a porre un freno al fenomeno delle gare tra scooter e tra autovetture in via Giovan Battista ... ilmattino.it scrive