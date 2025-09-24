Fuori rotta collettiva da Eataly con Le vie delle foto e Atelier ' 53

Verrà inaugurata mercoledì 1° ottobre 2025 alle ore 18.00 presso l’Enoteca Eataly di Trieste la mostra collettiva “Fuori Rotta”, giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall’Atelier ‘53 e Le Vie delle Foto. La rassegna è alla sua seconda edizione per quanto riguarda la partecipazione di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: fuori - rotta

Allarme per la manta, si tenta di salvare l’esemplare fuori rotta. Vietato fare il bagno

A Castelluccio Valmaggiore c'è la rassegna ‘Fuori Rotta Festival'

Itinerari fuori rotta: una Praga alternativa

Fuori Rotta Campomarino - TA - facebook.com Vai su Facebook

Jet russi, altri voli fuori rotta. Gli esperti della Difesa: “Sono provocazioni, ma nessun allarme”. Di @PacelliValeria - X Vai su X

Fuori Rotta – Collettiva artistica da Eataly con Le vie delle Foto e Atelier ’53 Amebe; PRESENTATO AL “CAFFÈ SAN MARCO” DA CRISTINA BENUSSI ALLA PRESENZA DELL’AUTORE SAVERIO FATTORI IL LIBRO “12:47”; Pantianicco celebra la 54ª Mostra Regionale della Mela.

"Fuori rotta", collettiva da Eataly con Le vie delle foto e Atelier '53 - 00 presso l’Enoteca Eataly di Trieste la mostra collettiva “Fuori Rotta”, giunta alla sua seconda edizione e organizzata dall’Atelier ‘53 e Le Vi ... Come scrive triesteprima.it

Trieste, a Eataly inaugura “Fuori Rotta”: pittura, fotografia e mare in dialogo - Trieste, dal 1° ottobre a Eataly la collettiva “Fuori Rotta” con pittori e fotografi, ospiti i fratelli Benussi. Si legge su nordest24.it