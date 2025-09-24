Fuori dal Milan per ‘colpa’ di Leao | l’hanno già bocciato

Una decisione che lascia esterrefatti, ‘scartato’ dai rossoneri: la bocciatura è pesante, c’entra Rafa Leao Dopo il tracollo all’esordio stagionale contro la Cremonese, il Milan ha cambiato passo. Il successo sul Lecce ha dato fiducia, quello col Bologna ha rinsaldato le certezze che il gruppo allenato da Massimiliano Allegri stava rapidamente scoprendo. (LaPresse) – Calciomercato.it Con l’Udinese il la squadra rossonera ha mostrato maturità ma anche bel gioco ed un cinismo, in avanti, che può far ben sperare per il futuro. Certo, l’assenza di uno come Rafa Leao non può passare inosservata ed in effetti non è così: il numero 10 è fermo ai box per un guaio al polpaccio che si trascina dalla sfida contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

