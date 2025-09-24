Fuori dal Milan per ‘colpa’ di Leao | l’hanno già bocciato

Calciomercato.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione che lascia esterrefatti, ‘scartato’ dai rossoneri: la bocciatura è pesante, c’entra Rafa Leao Dopo il tracollo all’esordio stagionale contro la Cremonese, il Milan ha cambiato passo. Il successo sul Lecce ha dato fiducia, quello col Bologna ha rinsaldato le certezze che il gruppo allenato da Massimiliano Allegri stava rapidamente scoprendo. (LaPresse) – Calciomercato.it Con l’Udinese il la squadra rossonera ha mostrato maturità ma anche bel gioco ed un cinismo, in avanti, che può far ben sperare per il futuro. Certo, l’assenza di uno come Rafa Leao non può passare inosservata ed in effetti non è così: il numero 10 è fermo ai box per un guaio al polpaccio che si trascina dalla sfida contro il Bari nel primo turno di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

fuori dal milan per 8216colpa8217 di leao l8217hanno gi224 bocciato

© Calciomercato.it - Fuori dal Milan per ‘colpa’ di Leao: l’hanno già bocciato

In questa notizia si parla di: fuori - milan

Modric fatto fuori da Allegri: Milan, chi sgancia la bomba

Milan, Adli fuori dal progetto: si allenerà con Milan Futuro. Giorni extra a Theo e Bennacer

Perché Allegri ha fatto fuori Adli dal suo Milan: riceverà lo stesso trattamento riservato a Origi

Ultime Milan, Leao ancora out: cosa serve per il rientro definitivo - Il Milan sarà senza Rafael Leao contro il Lecce: in Coppa Italia ci saranno nuove soluzioni offensive, solo dopo la gara si penserà al Napoli. Riporta notiziemilan.it

fuori milan 8216colpa8217 leaoMilan Lecce, decisione presa su Rafael Leao: convocato o non convocato? Le ultimissime notizie - Le ultimissime notizie sul mondo rossonero La preparazione per l’imminente sfida di Coppa Italia contro il Lecce si fa sempre pi ... milannews24.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fuori Milan 8216colpa8217 Leao