Fuoco nel piazzale dello stabilimento Seap pompieri scongiurano rischi e danni | incendio spento

“Incendio alla Seap, alla zona industriale. Presto, correte”. Questa grosso modo la segnalazione arrivata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. Un “Sos” che ha allarmato. Inevitabilmente, visto che sono trascorsi pochissimi giorni dall'inferno di fuoco e fumo scoppiato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it