Fuoco nel piazzale dello stabilimento Seap pompieri scongiurano rischi e danni | incendio spento
“Incendio alla Seap, alla zona industriale. Presto, correte”. Questa grosso modo la segnalazione arrivata alla sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco. Un “Sos” che ha allarmato. Inevitabilmente, visto che sono trascorsi pochissimi giorni dall'inferno di fuoco e fumo scoppiato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: fuoco - piazzale
Furgone prende fuoco nel piazzale della Dachser&Fercam a Montano Lucino
Furgone prende fuoco nel piazzale della Dachser&Fercam a Montano Lucino
Paura a Piazzale Tecchio, incendio in un esercizio commerciale, sul posto municipale e Vigili del Fuoco
AL FUOCO Ventimiglia, cassonetti in fiamme nel piazzale della stazione. Fermato il responsabile - facebook.com Vai su Facebook
Fuoco nel piazzale dello stabilimento Seap, pompieri scongiurano rischi e danni: incendio spento.
A fuoco stabilimento pavimenti in gomma a Termoli, ingenti danni - Sono ingenti i danni nello stabilimento del nucleo industriale di Termoli, produttore di pavimenti in gomma, a seguito di un incendio sviluppatosi ieri pomeriggio e proseguito fino a tarda sera. Secondo ansa.it
Campomarino, a fuoco uno stabilimento balneare - 50) sulla costa molisana, a Campomarino lido, dove ha preso fuoco uno stabilimento balneare. Da rainews.it