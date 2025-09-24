Funghi porcini carne e formaggi scaduti | sequestrati 35 chili di cibo Blitz dei Nas in un bar-ristorante di Parma

Parma, 24 settembre 2025 – Controlli serrati dei carabinieri del Nas di Parma in provincia per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica. Le ispezioni hanno portato alla scoperta di diverse irregolarità sia in un bar-ristorante della Bassa Val Taro sia in un supermercato discount della Bassa parmense, con complessive sanzioni amministrative pari a 6mila euro. Nel primo caso, i militari hanno sequestrato 35 chili di prodotti alimentari – tra cui funghi porcini essiccati, formaggi, carne e condimenti – per un valore di circa 800 euro. Gli alimenti risultavano privi delle indicazioni di rintracciabilità o con scadenza già superata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Funghi porcini, carne e formaggi scaduti: sequestrati 35 chili di cibo. Blitz dei Nas in un bar-ristorante di Parma

In questa notizia si parla di: funghi - porcini

