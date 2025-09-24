Fumogeni accesi in curva 11 Daspo a tifosi della Cavese
Tempo di lettura: < 1 minuto Undici tifosi della Cavese sono stati sottoposti a Daspo dal questore di Crotone Renato Panvino in relazione all’incontro di Lega Pro giocato dalla squadra campana a Crotone il 4 gennaio scorso. Nell’occasione, all’interno della curva riservata agli ospiti, sono stati accesi fumogeni che avrebbero rappresentato un pregiudizio per l’ordine e la sicurezza pubblica. I tifosi protagonisti del gesto sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Crotone dalla Digos che ha avviato le indagini. Gli stessi sono stati identificati mediante l’incrocio dei vari fotogrammi estrapolati dalle telecamere dislocate lungo il perimetro dello stadio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
