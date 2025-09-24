Fulmine colpisce un trasformatore l' onda d' urto travolge ragazzo | vetri rotti e danni

Monzatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fulmine che durante il temporale colpisce un trasformatore e un'onda d'urto che si propaga fino in strada, travolgendo un passante e danneggiando diverse abitazioni, con vetrate in frantumi e infissi colpiti. È successo a Brugherio, nel tardo pomeriggio di mercoledì 24 settembre.Fulmine su. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fulmine - colpisce

Fulmine colpisce e manda in fiamme un tetto a Sant’Omobono. Alberi sradicati, cantine allagate: tutti i danni del temporale

Fulmine colpisce una casa e scatena l'incendio nel sottotetto: immediato intervento dei pompieri

Un fulmine colpisce il campanile. Danni a Nostra Signora della Neve

Fulmine colpisce un trasformatore, l'onda d'urto travolge ragazzo: vetri rotti e danni.

Sfiorato da un fulmine mentre è sul terrazzo, il 27enne è stato sbalzato con violenza contro il muro: è grave - Il rumore della tempesta, il cielo illuminato dai lampi e l'aria fresca: uno spettacolo particolare quello che, probabilmente, ha attirato un 27enne sul terrazzo di ... Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Fulmine Colpisce Trasformatore Onda