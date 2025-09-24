Fuga di gas alle Pietrare strada chiusa | FOTO

Una fuga di gas in strada delle Pietrare a Viterbo ha reso necessaria la chiusura al traffico del tratto compreso tra l'incrocio con viale Armando Diaz (di fronte all'istituto San Pietro) e il parcheggio situato dietro alla questura.L'allarme è scattato nella serata di mercoledì 24 settembre in. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: fuga - pietrare

