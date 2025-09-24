Frosinone Lion Fight Night

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 20, Piazza Norberto Turriziani si trasformerà in un’arena a cielo aperto per ospitare la “Lion Fight Night”, il galà dedicato agli sport da combattimento e ai giovani atleti di Muay Thai organizzato da Maluma con il patrocinio del Comune di Frosinone. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

