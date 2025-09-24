Frontale shock in tangenziale | due feriti
Schianto violentissimo quello avvenuto intorno alle 20 di ieri, martedì 23 settembre, all’interno di una galleria della tangenziale di Varna, in provincia di Bolzano: uno scontro frontale tra due macchine, con cause e dinamiche ancora in via di definizione, che ha portato gravissimi danni a. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
De Zerbi: «Me ne vado!»: la sfuriata shock nello spogliatoio che nessuno conosceva! Svelato il retroscena che ha fatto tremare il Marsiglia: l’attacco frontale ai suoi giocatori e l’offerta di dimissioni
Frontale shock, una persona gravemente ferita
ULTIM'ORA | Palazzolo dello Stella, scontro frontale tra due auto sulla SR14: 4 feriti, uno è grave. In aggiornamento
Cade in bici per evitare il frontale con un'auto, ciclista in ospedale con pneumotorace e trauma cranico
Schianto frontale tra due auto in galleria: due i feriti trasportati in ospedale - Momenti di paura nella serata di ieri (martedì 23 settembre) a Varna, in Alto Adige, dove due auto sono rimaste coinvolte in un grave incidente frontale all'interno di una galleria lungo la t ... Si legge su ildolomiti.it
Scontro frontale tra due auto in tangenziale a Varna - I due feriti (più grave una donna) sono stati portati in ospedale a Bressanone (foto VvFf Varna) ... Lo riporta altoadige.it