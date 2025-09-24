Frontale lungo la via Emilia grave un motociclista 26enne

È in gravi condizioni il motociclista rimasto coinvolto in un violento incidente frontale avvenuto prima dell’alba del 24 settembre lungo la via Emilia Parmense, nel tratto compreso tra Roveleto di Cadeo e Fiorenzuola. Un impatto che ha visto coinvolti una moto e una Citroen, che si sono. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

