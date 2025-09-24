Frode commerciale nei guai due sorelle di Maradona | scatta il sequestro milionario

Sono finite nei guai Rita Mabel e Claudia Norma Maradona, sorelle dell'ex calciatore del Napoli Diego Armando. Le due sorelle de El Pibe sono state processate e i loro beni posti sotto sequestro per presunta frode nella gestione del marchio 'Diego Maradona'.A diffondere la notizia sono i media. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

