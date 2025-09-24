Friedkin dopo l’Everton altro restyling | nuovo stadio per il Cannes
Uno degli obiettivi per il prossimo futuro della Roma sarà la costruzione del nuovo stadio, che dovrebbe sorgere a Pietralata. Tra le tante difficoltà dovute soprattutto a coloro che si sono fermamente schierati contro la nascita del nuovo impianto, si sta continuando a lavorare per poter consegnare il progetto definitivo. In tema di stadi all’avanguardia, i Friedkin non sono solamente all’opera per i colori giallorossi, ma dopo aver dato vita alla nuova casa dell’Everton, stanno procedendo anche con il restyling per un’altra squadra di loro proprietà. Il nuovo impianto dei Toffees è stato inaugurato proprio in occasione dell’amichevole estiva contro la Roma, ma ora i Friedkin sono pronti ad un nuovo importante investimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
