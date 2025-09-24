Poggi Saranno i primi a scendere sul manto del Dall’Ara il 2 ottobre, dalla Foresta Nera alle Due Torri, in cerca di punti e di affermarsi anche in Europa dopo il quinto posto agguantato nell’ultima Bundes, pur avendo flertato a lungo con la zona Champions ed essere poi crollati sul più bello. Ecco il Friburgo del giovane Julian Schuster, che da quelle parti avevano già avuto modo di conoscere come centrocampista per nove stagioni, fino al 2018, imparando poi ad apprezzarlo anche sulla panchina dei "Grifoni", dove siede dal marzo del 2024 quando Christian Streich, tra i fautori dell’epoca d’oro del club e meglio conosciuto come il "Sir Alex Ferguson di Germania", dopo 30 anni, ha detto basta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Friburgo, l'anima della Foresta Nera. L'azzurro Grifo tra i condottieri