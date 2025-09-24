Friburgo-Basilea una trasferta da 40' Ecco le più brevi d' Europa
Dai 28.5 km, in linea d'aria, tra Malmoe e Copenaghen, ai 150 tra Torino e il Principato di Monaco: le trasferte più brevi delle coppe europee. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: friburgo - basilea
Friburgo-Basilea (Europa League, 24-09-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Europa League, oggi su Sky: 18:45 Midtjylland - Sturm Graz (Arena/251) 18:45 PAOK - Maccabi Tel Aviv (252) 21:00 Nizza - Roma (Uno/252) 21:00 Betis Siviglia - Nottingham Forest (253) 21:00 Stella Rossa - Celtic (254) 21:00 Friburgo - Basilea (255)
Friburgo-Basilea, una trasferta da 40'. Ecco le più brevi d'Europa; Conference League 2024: news, risultati e classifiche.
Nizza-Basilea, trasferta vietata per i tifosi svizzeri: loro invadono Sanremo. VIDEO - Trasferta vietata per la sfida tra Nizza e Basilea e circa seicento tifosi svizzeri scelgono la "Città dei fiori" per fare festa dopo il passaggio in semifinale di Conference ... Scrive sport.sky.it
Trasferta a Nizza vietata? Tifosi Basilea si ritrovano a Sanremo e si scatenano vicino all'Ariston - Gli ultras del Basilea, impossibilitati a entrare in Francia per seguire la loro squadra impegnata sul campo del Nizza nel ritorno dei quarti di finale di Conference League, si sono ritrovati... Lo riporta tuttomercatoweb.com