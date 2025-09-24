Fregata Virginio Fasan la nave ammazzadroni dedicata a un eroe italiano | tutte le curiosità

Tgcom24.mediaset.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal Mar Rosso alla Flotilla: la storia della fregata della Marina che ha abbattuto droni, fermato pirati e porta il nome di un eroe della Seconda guerra mondiale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

fregata virginio fasan la nave ammazzadroni dedicata a un eroe italiano tutte le curiosit224

© Tgcom24.mediaset.it - Fregata Virginio Fasan, la nave "ammazzadroni" dedicata a un eroe italiano: tutte le curiosità

In questa notizia si parla di: fregata - virginio

Crosetto: fregata italiana in soccorso a Flotilla. Ecco le caratteristiche della Nave Virginio Fasan; Flotilla sotto attacco, il Ministro Crosetto invia una fregata multiruolo Fasan; Marina Militare: Nave Fasan rientra in Italia al termine del suo impegno nell'Operazione EUNAVFOR ASPIDES.

fregata virginio fasan naveCrosetto: fregata italiana in soccorso a Flotilla. Ecco le caratteristiche della Nave Virginio Fasan - Ecco le caratteristiche della Nave Virginio Fasan ... Secondo msn.com

fregata virginio fasan naveFregata Virginio Fasan, la nave "ammazzadroni" dedicata a un eroe italiano: tutte le curiosità - La fregata multiruolo Virginio Fasan è oggi sotto i riflettori per la missione disposta dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che l'ha inviata a soccorrere gli italiani coinvolti nella vicenda ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Fregata Virginio Fasan Nave