Fratelli De Filippo | a Torre del Greco ritorna il Premio internazionale di Poesia in memoria di Eduardo Titina e Peppino

Il 4 ottobre a partire dalle ore 17.00 presso lo storico Hotel Casa Rossa di Torre del Greco in Via Mortelle torna il Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Il Premio, fondato e presieduto da Salvatore De Chiara, è un riconoscimento dedicato alla memoria dei fratelli De Filippo, simboli . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

Torre del Greco, torna il Premio Internazionale di Poesia Fratelli De Filippo: l'8ª edizione dedicata a Grazia Raia - La cerimonia del 4 ottobre prevede il conferimento dei premi per la Sezione Teatro, Cinema e Televisione a grandi interpreti ed emergenti

