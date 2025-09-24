di Leo Turrini Ci sono persone che non appartengono semplicemente ad una comunità. Cioè ci sono persone che contribuiscono a cambiarla in meglio, la loro comunità. O almeno possono dire di averci provato. E’ stato così per Riccardo Marcolini, spentosi ieri a 70 anni nella sua Frassinoro. Di quel piccolo comune, ultimo lembo della provincia modenese a ridosso della confine con Lucca, il genuino e generoso Marcolini è stato un po’ il. testimonial. Nel senso che sempre esprimeva l’attaccamento ad un territorio che orgogliosamente ha tentato di sottrarre all’oblio generato dallo spopolamento, dall’abbandono di borghi remoti e però bellissimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frassinoro in lutto. Addio a Riccardo Marcolini anima del territorio