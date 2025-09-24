Francia professoressa accoltellata in classe da alunno | è in gravi condizioni

In Francia un’insegnante è stata accoltellata in classe da uno studente quattordicenne nel liceo Robert Schuman di Benfeld, a sud di Strasburgo, nella regione francese del Basso Reno. Lo apprende da fonti l’emittente Bfmtv. Il ragazzino è fuggito ma è stato rintracciato e arrestato dalla polizia. Secondo una fonte vicina alle indagini, si tratta di uno studente ospitato in un centro di accoglienza. Al momento dell’arresto il giovane si è ferito con un coltello. La scuola è stata evacuata. L’insegnante è stata ricoverata in gravi condizioni. L’insegnante ferita è una professoressa di musica di 66 anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

