Francia alunno 14enne accoltella l’insegnante di musica a scuola | arrestato dalla polizia durante la fuga

Una professoressa 66enne di musica è stata accoltellata in volto da un allievo 14enne nella scuola media Robert Schuman a Benfeld, a sud di Strasburgo, nel dipartimento francese del Basso Reno. L’insegnante, che non è in condizioni gravi, è stata ricoverata mentre l’alunno, che si era dato alla fuga dopo aver commesso il fatto, è stato arrestato dalle forze dell’ordine. Come ha riportato il giornale francese 20 minutes, il motivo dell’aggressione non è ancora chiaro. Al momento dell’arresto il giovane si è accoltellato da solo, stando alle notizie riportate dagli agenti. Gli studenti del corso sono stati confinati in classe, mentre gli altri studenti della scuola sono stati portati nella sala delle feste per precauzione e verranno presto recuperati dalle loro famiglie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
