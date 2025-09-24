Franchigia predator | nuove direzioni audaci e crossover emozionanti

Il franchise di Predator si sta evolvendo verso nuove frontiere, con produzioni che puntano a rinnovare e rafforzare la propria identità nel panorama della fantascienza. Dopo il successo di Prey, che ha rappresentato una svolta innovativa, l’attesa per il film Predator: Badlands cresce in modo esponenziale, promettendo un approccio del tutto originale rispetto alle precedenti incarnazioni della saga. la nuova direzione del franchise di predator. Trachtenberg, regista di Prey, ha espresso chiaramente le sue intenzioni riguardo a Predator: Badlands. In un’intervista, ha dichiarato di voler evitare di realizzare un semplice seguito di Prey, preferendo invece proporre qualcosa di completamente diverso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Franchigia predator: nuove direzioni audaci e crossover emozionanti

Predator: Badlands, nuove connessioni con Alien svelate nel cupo trailer con Elle Fanning - Azione, combattimenti e tanti rimandi espliciti al franchise di Alien nel trailer dell'action thriller diretto da Dan Trachtenberg e interpretato da Elle Fanning. Scrive movieplayer.it

