A due giorni dalla sentenza del tribunale di Tempio Pausania che ha condannato Ciro Grillo, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia per violenza sessuale di gruppo, parla lo stesso. 🔗 Leggi su Leggo.it

Francesco Corsiglia: «Sono innocente, condannato per stupro di gruppo ma il rapporto l'ho avuto da solo». Perché la sua pena è più lieve

Grillo jr, l'amico Francesco Corsiglia rompe il silenzio: "Non ero nel gruppo. Io e Silvia? Solo rapporti a due"

Uno degli amici di Ciro Grillo condannati per stupro di gruppo: «Ho avuto il rapporto con la ragazza da solo; Corsiglia, l’amico condannato con Grillo: “Sono innocente e lotterò fino in fondo”; Processo a Grillo Jr e amici, Ciro in aula: “Sono innocente, non abbiamo approfittato di nessuno”.

