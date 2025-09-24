Francesca Albanese e altri 7 esperti Onu firmano un appello a Fifa e Uefa | Sospendere Israele dagli eventi calcistici

Ilfattoquotidiano.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti indipendenti delle Nazioni Unite chiedono ufficialmente a Fifa e Uefa di sospendere Israele come squadra nazionale dal calcio internazionale “come risposta necessaria per affrontare il genocidio in corso nei territori palestinesi occupati”. L’appello è firmato da Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, e da altri 7 esperti Onu: la greca Alexandra Xanthaki, l’indiana Ashwini K.P., l’australiana Pichamon Yeophantong, il nigeriano Damilola Olawuyi, l’uruguaiano-messicana Fernanda Hopenhaym, la lituana Lyra Jakuleviciene e l’australiano Robert McCorquodale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

