Francesca Albanese e altri 7 esperti Onu firmano un appello a Fifa e Uefa | Sospendere Israele dagli eventi calcistici

Gli esperti indipendenti delle Nazioni Unite chiedono ufficialmente a Fifa e Uefa di sospendere Israele come squadra nazionale dal calcio internazionale “come risposta necessaria per affrontare il genocidio in corso nei territori palestinesi occupati”. L’appello è firmato da Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati dal 1967, e da altri 7 esperti Onu: la greca Alexandra Xanthaki, l’indiana Ashwini K.P., l’australiana Pichamon Yeophantong, il nigeriano Damilola Olawuyi, l’uruguaiano-messicana Fernanda Hopenhaym, la lituana Lyra Jakuleviciene e l’australiano Robert McCorquodale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Francesca Albanese e altri 7 esperti Onu firmano un appello a Fifa e Uefa: “Sospendere Israele dagli eventi calcistici”

Francesca Albanese nasce a Ariano Irpino nel 1977. Dopo la laurea in giurisprudenza a Pisa e un master in diritti umani alla SOAS di Londra, approfondisce il diritto internazionale dei rifugiati con un dottorato presso l’università di Amsterdam. Ricerca e lavoro - facebook.com Vai su Facebook

