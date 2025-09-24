Francavilla al Mare oltre un chilo di marijuana nascosta in giardino | arrestato studente di 23 anni

È stato trovato in possesso di oltre un chilo di marijuana, nascosta sottoterra nel giardino di casa. Un 23enne è stato arrestato a Francavilla al Mare dai carabinieri del Nucleo investigativo di Chieti con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scattata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

