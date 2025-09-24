FOTO Sbanda e finisce nella scarpata | donna estratta dal veicolo e trasportata d’urgenza in PS

Tempo di lettura: < 1 minuto Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto alle ore 17.30 circa in via Schipa che congiunge via Paolella alla Rotonda Pacificazione Nazionale. La donna, a bordo di una Lancia Ypsilon, secondo una prima ricostruzione avrebbe perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa nell scarpata. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dall’auto per affidarla al personale del 118 che ha proceduto al trasporto in ospedale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per regolare il traffico su via Schipa ed effettuare i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Sbanda e finisce nella scarpata: donna estratta dal veicolo e trasportata d’urgenza in PS

In questa notizia si parla di: sbanda - finisce

