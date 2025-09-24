FOTO Incendio in un capannone | distrutte alcune auto parcheggiate all’interno
Tempo di lettura: < 1 minuto Un vasto incendio ha interessato un capannone questa notte a San Lorenzello. Il rogo ha coinvolte alcune vetture che erano parcheggiate nel locale. L’allarme è scattato poco dopo le 2 con il pronto intervento dei caschi rossi del distaccamento di Telese Terme che sono ancora al lavoro per avere ragione dalle fiamme e mettere del tutto in sicurezza l’area. Da accertare le cause che hanno scatenato l’incendio. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso. L'articolo FOTO Incendio in un capannone: distrutte alcune auto parcheggiate all’interno proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
