Tempo di lettura: 4 minuti La scuola secondaria di primo grado “De La Salle” di Benevento, che ha aderito al progetto formativo “Acea Scuola Educazione Idrica 2024-2025” organizzato da Acea in collaborazione con il M.I.M., si è aggiudicata il premio nazionale del contest “Alla ricerca della goccia perduta: riuso e risparmio dell’acqua”, realizzando un cortometraggio sulla tutela della risorsa idrica. Gli studenti e i loro insegnanti hanno avuto l’opportunità di partecipare all’ “Acea Acqua Edu Camp”, il primo camp sull’educazione idrica che coniuga sport, gioco e formazione, offerto dal Gruppo Acea. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Acea scuola, gli studenti della Campania vincono il premio nazionale

