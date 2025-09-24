Forza Italia Giovani Sannio condanna le violenze durante i cortei pro-Palestina

Il diritto di manifestare non giustifica violenze e disordini: sicurezza e legalità vengono prima di ogni strumentalizzazione politica. Il gruppo Forza Italia Giovani Sannio condanna i gesti violenti e il linguaggio d’odio emersi durante i cortei pro-Pal di ieri. I componenti del gruppo Forza Italia Giovani Sannio, con questa nota, condannano i gesti violenti e il linguaggio d’odio emersi durante le proteste pro-Pal di ieri. Ecco quanto dichiarano: “ Lo sciopero generale indetto per la giornata di ieri dall’USB (Unione Sindacale di Base) si è trasformato in tutt’altro che un momento di confronto pacifico: il nostro Paese è stato teatro di inaccettabili episodi di guerriglia urbana, scontri con le Forze dell’Ordine, occupazioni di stazioni e blocchi autostradali. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: forza - italia

Pier Silvio Berlusconi, Forza Italia e quella voglia di entrare in politica

Forza Italia Giovani Benevento al fianco di Coldiretti: “Difendiamo il Sannio e il Made in Italy”

Tajani: «Ius scholae, 10 anni di studi sono sufficienti ma prima la riforma della giustizia. Regionali? Forza Italia ambiziosa. Silvetti valore aggiunto»

Forza Italia e tutto il governo, con responsabilità, continuano a lavorare per la pace in Medio Oriente e aiutare la popolazione civile a Gaza. - X Vai su X

Domenica e lunedì si vota nelle Marche, ovviamente per Forza Italia e per Acquaroli presidente. Noi “affidiamo” un consiglio al candidato della sinistra, che questo casco lo conosce molto bene. - facebook.com Vai su Facebook

; Benevento presente ad 'Azzurra Libertà 2025': una delegazione sannita alla tre giorni di Forza Italia Giovani; Torrecuso, nominato il nuovo direttivo politico di Forza Italia.

La sannita Ceniccola tra ‘i 60 under 30 che stanno cambiando il Paese’ - Fiorenza Ceniccola, giovane consigliera comunale di Guardia Sanframondi e membro della Segreteria Nazionale di Forza Italia Giovani, è stata selezionata tra “i 60 under 30 che stanno cambiando il Paes ... Lo riporta ilsannioquotidiano.it

Quei «giovani incamiciati» di Forza Italia, i ragazzi azzurri che crescono nel mito di Berlusconi - Il movimento giovanile di FI, dopo gli attacchi ricevuti da Pontida, non vuole rispondere. Come scrive editorialedomani.it