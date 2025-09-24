Forte boato esplode ordigno davanti all' ex villa della famiglia Purpaiuol
Un forte boato simile allo scoppio di un ordigno, è stato udito alla quarta traversa Saggese zona periferica di Afragola. I cittadini, spaventati, hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Gravi i danni al portone d'ingresso di un palazzo confiscato alla camorra. È quello della famiglia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: forte - boato
Incidente mortale sull’Aurelia, il testimone: “Ho sentito un forte boato, poi il tir dentro il negozio”
Roma, incendio ed esplosioni al Prenestino: forte boato avvertito in diversi quartieri della Capitale
Roma, esplosione al Prenestino in un distributore di benzina: forte boato avvertito in diversi quartieri della Capitale
Un forte boato circa 30 minuti fa ha fatto scendere in strada tanti residenti dallo spavento. Via Chiesa della Salute - facebook.com Vai su Facebook
La deflagrazione ha causato un forte boato e prodotto una colonna di fumo ben visibile da diversi punti della città. Al momento non sono state rilevate vittime. - X Vai su X
Forte boato, esplode ordigno davanti all'ex villa della famiglia Purpaiuol; Roma, bomba carta esplode davanti ingresso centro sociale 'La Strada'. Gli attivisti: Terzo attentato da ottobre; Esplosione a Ostia: bomba carta davanti ad un palazzo, distrutto il portone d'ingresso.
Castello di Cisterna, ordigno esplode in via Selva: danneggiata un’auto - CASTELLO DI CISTERNA – Una serata che sembrava tranquilla si è trasformata in un incubo per un 45enne residente in via Selva, dove ieri sera un ordigno è Castello di Cisterna, ordigno esplode in via S ... Da marigliano.net
Esplode bomba in Italia, città sotto shock. Terribile - Nel cuore della notte, un boato squarcia il silenzio e la tranquillità di un quartiere. Scrive thesocialpost.it