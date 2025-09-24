Forno a microonde compatto a prezzo incredibile | ci prepari di tutto e costa meno di 60€
Un equilibrio tra dimensioni compatte e funzionalità: così possiamo descrivere il forno a microonde Severin in promozione, perfetto per chi desidera ottimizzare lo spazio in cucina grazie alle dimensioni compatte. Oggi puoi acquistarlo a 59,99 euro, scontato del 33%.?Vedi l’offerta Design e dimensioni pensate per la praticità. La prima caratteristica che salta all’occhio osservando il forno è la sua compattezza: con misure pari a 44,5 x 36 x 24 cm, questo modello trova facilmente posto anche in cucine dalle metrature più contenute, su piani di lavoro o scaffali. Il design, curato nei dettagli, abbina finiture in nero e acciaio inox, mantenendo un profilo sobrio e adatto a diversi ambienti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
