Nel recente passato c'è già stato qualche screzio tra Elsa Fornero, ex-ministro del Lavoro nel governo Monti, ed il generale Roberto Vannacci, europarlamentare della Lega. Nella puntata di ieri sera di “DiMartedì, programma di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Giovanni Floris, la professoressa ha lanciato un nuovo attacco contro l'esponente leghista usando parole molto pesanti. In apertura la Fornero ha ammesso di averlo già detto una volta “e ora lo ripeto. Credo che l'aggettivo che si deve usare sia quello di vomitevole”. L'ex ministro si riferisce alle parole pronunciate da Vannacci a Pontida, la festa tradizionale del Carroccio, dello scorso fine settimana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Fornero non si tiene: "C'è una sola parola per Vannacci". E poi accusano di odio la destra...