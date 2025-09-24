Formazione in Toscana | aperto bando per le arti visive contemporanee La Regione stanzia 3 milioni

L’intervento è dedicato a giovani laureati che aspirino a lavorare nel settore culturale delle arti visive contemporanee e che verranno selezionati attraverso una procedura ad evidenza pubblica da parte di coloro che risulteranno come beneficiari dell’Avviso L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

