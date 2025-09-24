Forbidden Fruit anticipazioni 25 settembre | la cena di Yildiz Zeynep e Irem finisce male

Tutto quello che succederà nella prossima puntata della dizi turca, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.10 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Forbidden Fruit, la serie turca in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di giovedì 25 settembre Halit andrà in escandescenza contro Yildiz, riaccompagnata a casa in tarda serata da Alihan e Zeynep; intanto, Erim continua a frequentare i suoi nuovi amici. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Negli episodi precedenti Yildiz ha chiesto ad Halit di poter uscire una sera insieme alla sorella e alla cugina, perché desidera avere un po' di tempo per sé.

